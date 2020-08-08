"الفقي" يكرم أوائل الثانوية العامة بسوهاج

كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومديري الإدارات التعليمية بمركزي طهطا، وجرجا، ووكيل إدارة سوهاج، وأولياء أمور الطلاب.

وأهدى محافظ سوهاج، للطلاب الثلاثة المكرمين ميدالية المحافظة، وشهادة تقدير، وهدية عينية، تقديرًا لتفوقهم الدراسي متمنيًا لهم النجاح والتفوق فى المرحلة الدراسية القادمة، مؤكدًا أنهم فخر للمحافظة.

وأعرب الفقي، عن تقديره لأولياء أمور الطلاب، وإشادته بجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لدفع عجلة المنظومة التعليمية، وحث الطلاب على التفوق والنجاح، واحتلال المراكز الأولى دائمًا على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الطلاب الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية من أبناء سوهاج هذا العام هم: الطالبة ياسمين أسامة رجب، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمي علوم بمجموع 410 درجة من مدرسة طهطا الثانوية بنات، والطالب جوزيف إسحق عوض، الحاصل على المركز الأول علمي علوم بمجموع 410 درجة من مدرسة جرجا الثانوية بنين، والطالبة الزهراء عبد اللاه أحمد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بنظام الدمج التعليمى بمجموع 407.5 درجة، من مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة سوهاج.

وفي نهاية التكريم قام وكيل وزارة التربية والتعليم بإهداء درع المديرية لمحافظ الإقليم، تقديرا لدوره ومجهوداته في دعم العملية التعليمية بالمحافظة.