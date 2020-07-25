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وائل الإبراشي عن افتتاح "آيا صوفيا": حضر المسلمون وغاب الإسلام

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شريف سليمان
11:37 م | السبت 25 يوليو 2020
الإعلامي وائل الإبراشي

الإعلامي وائل الإبراشي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعمد افتتاح مسجد آيا صوفيا يوم الجمعة الماضية، كونه اليوم الذي صادف تاريخ معاهدة لوزان، الذي أنهت فيها أوروبا الدولة العثمانية وهيمنتها.

وتابع: "عليه فإن أردوغان يوجه رسالة للغرب بطريقة عدائية، إلى جانب حمل الإمام الذي خطب الجمعة أمس كان يحمل سيفاً رسخ لصورة سلبية عن الإسلام".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن معاهدة لوزان التي أجبرت تركيا على توقيعها في 24 يوليو قبل 98 عاما من الآن، قضت على سيطرتها على العديد من الدول، مشيراً إلى أن الفكر العثماني الجديد، يريد استعادة هذه الهيمنة مرة أخرى، عبر استخدام الجماعات الإرهابية والعربدة في العديد من الدول من أجل السيطرة على ثرواتها. 

وواصل: "مشهد افتتاح كنيسة آيا صوفيا بعد تحويلها إلى مسجد يرسخ لصورة حضر المسلمون وغاب الإسلام".

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