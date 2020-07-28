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وائل الإبراشي: التفاوض ليس موضع ضعف ومصر حصلت على أرضها من خلاله

كتب:

شريف سليمان
10:24 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
الإعلامي وائل الإبراشي

الإعلامي وائل الإبراشي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما افتتح المدينة الصناعية بالروبيكى، أعلى من قيمة العمل والاجتهاد، حتى عندما يواجه الإنسان أى أزمة. 

وتابع: "الرئيس شدد على قيمة العمل والإنتاج، حتى عندما يشعر الإنسان بالقلق والخطر تجاه بعض القضايا، عليه بالعمل حتى نقوى اقتصاديا ومعيشيا"، مشيرا إلى أن حديث الرئيس اليوم، حمل رسائل طمأنة للداخل والخارج.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس حريص على التفاوض فى ملف السد الإثيوبي، مردفًا: "كلام الرئيس يؤكد أن التفاوض سيؤدى فى نهاية الأمر حصول مصر على كل حقوقها".

وشدد الإبراشي، على أن التفاوض ليس موضع ضعف كما يعتقد البعض، لكنه وسيلة للحصول على الحقوق: "مصر حصلت على أرضها بالتفاوض".

وأكد الإعلامي الإبراشى، أن مصر منذ البداية رفعت حق إثيوبيا فى التنمية وحقنا فى المياه، ولم تلجأ مطلقاً أو تلوح بالعمل العسكرى، وتابع:"مصر كانت دائمة ملجأ وملاذ للدول الإفريقية للحصول على استقلالها أو فى حال وجود مخاطر".

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