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50 جنيه من وائل الإبراشي لـ نجوى إبراهيم على الهواء

كتب:

شريف سليمان
11:52 م | الخميس 30 يوليو 2020
الإعلامي وائل الإبراشي

الإعلامي وائل الإبراشي

في موقف طريف أقدمت الإعلامية نجوى إبراهيم، على طلب "العيدية"، من الإعلامي وائل الإبراشى، على الهواء خلال مشاركتها له تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصري، الأمر الذي دفع مقدم البرنامج إلى إخراج 50 جنيه وتقديمها للإعلامية القديرة.

وقال "الإبراشى": "نجوى إبراهيم تستحق ما لا يقدر بمال وهذه العيدية هي رمزية"، فعلقت الإعلامية القديرة قائلة: " بتمشى في الشارع بكام يعنى؟.. معاك كام يا وائل في جيبك"، فرد "الإبراشي" بـ3 آلاف.

فعلقت ضاحكة: "3 آلاف وبتدينى 50 جنيه ، فرد "الإبراشى": "لأن فيه ناس كتير". 

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