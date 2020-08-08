1046 لجنة فرعية و541 مركزا انتخابيًا لاستقبال الناخبين بالجيزة

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي 11 و12 من الشهر الجاري، والإطمئنان على جاهزية تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وقال محافظ الجيزة: إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزًا انتخابيًا بالمدارس ومراكز الشباب.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس ووضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، إضافة إلى إلزام الجميع بإرتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

ووجه محافظ الجيزة، مسؤولو مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ؛ حيث سيتم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك فى أى وقت حسب الحاجة إليها.

مؤكدًا أهمية دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، إلى جانب الشخصيات العامة وكبار العائلات وعمد ومشايخ القرى في توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية وظهور محافظة الجيزة في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين إلى المشاركة في العملية الإنتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت علي أرض مصر، مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على إيجاد وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.