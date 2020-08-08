توسعة 4 شوارع لإقامة محور الفردوس في القاهرة بإزالة الأسوار الخارجية للمقابر

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن إنشاء محور الفردوس بنطاق حي منشأة ناصر سيسهم في تسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

وأضاف أن المحور يبدأ من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، مارا ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد متقاطعا مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، مارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري أعمار وامتداد محور المشير.

ولفت المصدر لـ"الوطن" إلى أن ما يحدث حاليا يمثل نقلة نوعية وسيجري فتح منشأة ناصر والدويقة على كل مناطق القاهرة، لافتا إلى أن جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى قائم على المشروع، حيث جار توسعة 4 شوارع حتى الآن وهي شارع الغفير وشارع صلاح سالم، وإزالة الأسوار الخارجية للمقابر الموجودة في تلك المواقع علاوة على الاتجاة لتوسعة شارع أحمد بن اينان وشارع الطيران بنطاق حي منشأة ناصر وتطوير منطقة آثار قايتباي.

وأشار إلى أن عدد الشوارع التي ستشهد توسعات قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة، في إطار تطوير المنطقة .