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محمود مسلم

بدء التجارب البشرية لأول مصل إيطالي لكورونا 24 أغسطس

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(أ.ش.أ)
01:59 م | السبت 08 أغسطس 2020
24 أغسطس الجاري..بدء التجارب البشرية لأول مصل إيطالي الصنع

24 أغسطس الجاري..بدء التجارب البشرية لأول مصل إيطالي الصنع

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الإيطالي، حاكم إقليم لاتسيو، نيكولا زينجاريتي، أن التجارب البشرية لأول مصل إيطالي لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ستبدأ في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال زينجاريتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أول جرعات من مصل إيطالي الصنع بالكامل مستعد للتجارب البشرية ووصل إلى مستشفى سبالانزاني.

وأشار زينجاريتي، إلى أن المصل تم تمويله من قبل إقليم لاتسيو مع وزارة الأبحاث العلمية الإيطالية باستثمار قيمته 5 ملايين يورو، مضيفا أنه سيتم تجربته على 90 متطوعا بداية من 24 أغسطس الجاري.

 

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