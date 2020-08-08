بدء التجارب البشرية لأول مصل إيطالي لكورونا 24 أغسطس

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الإيطالي، حاكم إقليم لاتسيو، نيكولا زينجاريتي، أن التجارب البشرية لأول مصل إيطالي لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ستبدأ في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال زينجاريتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أول جرعات من مصل إيطالي الصنع بالكامل مستعد للتجارب البشرية ووصل إلى مستشفى سبالانزاني.

وأشار زينجاريتي، إلى أن المصل تم تمويله من قبل إقليم لاتسيو مع وزارة الأبحاث العلمية الإيطالية باستثمار قيمته 5 ملايين يورو، مضيفا أنه سيتم تجربته على 90 متطوعا بداية من 24 أغسطس الجاري.