إيطاليا تسجل 5 وفيات و252 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم ، تسجيل 5 وفيات و252 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

ووفقا لبيانات الوزارة، ارتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و97 حالة، ووصل إجمالي الإصابات إلى 245 ألفا و590 حالة، بينها 12 ألفا و301 حالة نشطة، بينما ارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 198 ألفا و192 شخص، بعد أن تماثل 350 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

فرنسا تسجل 1130 حالة إصابة جديدة بكورونا

وفي فرنسا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل ألف و130 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة، إنها سجلت 10 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 30192 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات بعد توثيق 1130 حالة جديدة، 180528 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويعد هذا مؤشرا جديدا على أن معدل الإصابات يتسارع مجددا بعد أن خففت الحكومة قيود العزل العام.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه فرنسا أكثر من 1000 حالة إصابة بالمرض الذي يسببه كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تلك الأرقام تُظهِر حاجة المواطنين إلى مزيد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع قواعد الصحة العامة.

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 123 حالة وفاة ليرتفع اجمالي العدد في المملكة المتحدة الى 45677 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان، اليو، بأنه تم تسجيل 770 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الاجمالي للإصابات الى 297914 إصابة في عموم بريطانيا.

فلوريدا الأمريكية تعلن تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

وفي الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا، تسجيل 12 ألفًا و329 حالة إصابة جديدة و135 وفاة بكورونا المستجد.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن هذه الإحصائيات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 397 ألفًا و470 شخصًا، كما بلغ عدد حالات الوفاة الإجمالية 5653

كوستاريكا تعلن عزمها بدء استقبال المسافرين من عدة دول باستثناء الولايات المتحدة

من جانبها، أعلنت حكومة دولة كوستاريكا سماحها بدخول المسافرين الدوليين من دول الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمملكة المتحدة بدءاً من أغسطس المقبل، لكنها لا تعتزم استقبال مواطني الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وقال رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو، ووزير السياحة جوستافو سيجورا، إن القرار يعني إعادة الفتح التدريجي لمطاري خوان سانتاماريا ودانيال أودوبر الدوليين، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح سيجورا، أن "ذلك يعني أن عدداً قليلاً من السياح سيأتون أسبوعياً، لكنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح".

وحول سياح الولايات المتحدة، قال سيجورا إن حكومة بلاده "حذرة" في هذا الصدد.

وفي روسيا، أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار الوباء، اليوم، تسجيل 5811 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي الى 800849 حالة مؤكدة.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى أن العدد الكلي للوفيات جراء كورونا المستجد، ارتفع إلى 13046، بعد تسجيل 154 وفاة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 588774 شخصا.

وأوضح المركز الروسي، أنه تم إجراء أكثر 26.3 مليون فحص للكشف عن حالات الإصابة بكورونا المستجد، من بينها نحو 299 ألفا خلال الساعات الـ 24 الماضية.