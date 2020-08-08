أخبار البنوك.. إزاي تحصل على تمويل شخصي دون تحويل الراتب من HSBC؟

يقدم بنك "HSBC" خدمات التمويل والقروض لعملائها التي تختلف مابين التمويل الشخصي وتمويل السيارات والتمويل المرتبط بأصول، والتمويل لأصحاب المهن الحرة.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي تستعرض "الوطن" كيفية وضوابط الحصول على التمويل الشخصي من بنك "HSBC" دون الحاجة لتحويل الراتب، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك كالتالي:

مزايا الحصول على التمويل الشخصي دون تحويل الراتب من بنك HSBC

معدل عائد تنافسي.

لا يوجد حد أدنى للرصيد المطلوب في الحساب ذي الصلة لفترة التمويل.

فترة سداد تمويل مرنة من 6 أشهر إلى 60 شهرًا.

الأقساط الشهرية تكون ثابتة ومتساوية.

شروط الحصول على تمويل شخصي دون تحويل الراتب من بنك HSBC

ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن 3000 جنيه.

أن تكون فترة الخدمة لدى جهة العمل الحالية بحد أدنى عام.

ألا يقل الحد الأدنى للعمر عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية فترة سداد التمويل.

أن يكون العميل مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي دون تحويل الراتب من بنك HSBC

وحدد البنك المستندات المطلوبة للحصول على القرض كالتالي:

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

خطاب دخل حديث صادر على خطاب جهة العمل بما في ذلك المنصب الوظيفي وطول فترة الخدمة لدى جهة العمل الحالية وتحليل الدخل وإجمالي وصافي المبالغ.

فاتورة خدمة تليفون أو كهرباء أو غاز حديثة صادرة خلال آخر 3 أشهر كحد أقصى، مع مبلغ استهلاك 9 جنيهات لفاتورة الكهرباء و3 جنيهات لفاتورة الغاز و36 جنيها لفاتورة التليفون كحد أدنى

كشوف حساب بنكية أو إيصالات استلام الراتب لآخر 3 أشهر.

علمًا بأنه يتم حساب سعر العائد وفقًا للأسعار المعلنة من قبل البنك وقت تقديم طلب التمويل، ويبقى معدل العائد ثابتاً طوال فترة التمويل، وبالتالي فإن عدد أقساط التمويل ومدة التمويل لن تتغير.