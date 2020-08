في يوم ميلاده.. جوائز حصدها داستن هوفمان خلال مسيرته الفنية

في عام 1966، أثبت داستن هوفمان، أنه ممثل شديد التميز، بعدما قدم دوره في فيلم "The Graduate"، وبعدها بعام رشحته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لجائزة أوسكار، لكنه لم يحصل عليها.

وفي نفس عام ترشحه لجائزة أوسكار، ترشح عن نفس الدور لجائزة جولدن جلوب، وحصد جائزة "الوجه الواعد الجديد" من جولدن جلوب، وحصد جائزة بافتا كوجه جديد في فيلم مميز.

وداستن هوفمان الذي لفت الأنظار إليه في فيلم "Graduate"، شارك قبله في مجموعة من الأعمال، بينها مسلسل "The Doctors and the Nurses"، والفيلم التلفزيوني "The Star Wagon"، وفيلم "The Tiger Makes Out".

ولد داستن هوفمان 8 أغسطس عام 1937 في كاليفورنيا، ليتم اليوم عامه الـ83، وخلال مسيرته الفنية تلقى العديد من الجوائز عن أدواره المميزة.

وكان ثاني ترشيح لداستن هوفمان، لجائزة أوسكار عام 1970، عن دوره الرئيسي في فيلم "Midnight Cowboy"، ثم رُشح لثالث مرة عام 1975 عن دوره الرئيسي في فيلم "Lenny".

وفي عام 1980، حصد داستن هوفمان أول أوسكار في مسيرته، عن دوره الرئيسي في فيلم "Kramer vs. Kramer"، حيث لعب البطولة أمام الممثلة ميريل ستريب.

وفي عام 1983 رُشح عن دوره في فيلم "Tootsie"، وفي عام 1989 حصد جائزة أوسكار عن دوره الرئيسي في فيلم "Rain Man"، بعدما قدم دورًا شديد التميز.

ونال "هوفمان" ترشيحًا آخر عام 1998 عن دوره في "Wag the Dog"، ليكون إجمال ترشيحاته 7 حصد منها 2.

ورُشح داستن هوفمان لـ13 جائزة جولدن جلوب، حصد منها 5، وفي عام كرمته 1997 قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة "Cecil B. DeMille"، وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرًا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

كما رُشح هوفمان لجوائز بافتا 7 مرات حصد منها 3، إضافة إلى تكريمه عن إنجازاته مدى الحياة من معهد الفيلم الأمريكي عام 1999، وأيضًا كرمه مهرجان برلين السينمائي عام 1989، إضافة إلى ترشيحات أخرى من مهرجانات وأحداث فنية مختلفة.

يُذكر أن آخر فيلم شارك فيه داستن هوفمان، كان Into the" Labyrinth" عام 2019، ويحضر حاليا لفيلم "As Sick as They Made Us".