جامعة المنصورة توافق على إنشاء برامج نوعية ودبلومات بـ3 كليات

وافق مجلس جامعة المنصورة، في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، على السماح بالمد 6 أشهر بالخارج لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الموفدين لاستكمال أبحاثهم.

وأبدى المجلس موافقته على إنشاء دبلومات مهنية وبرامج نوعية جديدة ببعض كليات الجامعة، تماشيا مع سياسة الدولة لخلق فرص عمل متميزة، وهي: 8 دبلومات مهنية بكلية الطب بالجامعة (برامج نوعية) وهي الدبلومة المهنية في زراعة نخاع العظام، مكافحة العدوى، الكبد والجهاز الهضمي للأطفال، الفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، أمراض الأوعية الدموية المخية والسكتة الدماغية، كيمياء الطب الشرعي وعلم السموم التحليلية، فحص مسرح الجريمة، التغذية الإكلينيكية.

ووافق المجلس على برنامجين دبلوم مهني بكلية الآداب: برنامج الدبلوم المهني لمواجهة تعاطي وإدمان المخدرات بقسم علم النفس، وبرنامج الدبلوم المهني للإرشاد الأسري بقسم علم الاجتماع.

وجرى الموافقة على إطلاق برنامج الماجستير المهني في كلية التجارة، بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء برامج جديدة بكلية الآداب تمنح درجة الليسانس في الآداب : البرنامج التخصصي للغة الإنجليزية والترجمة (برنامج نوعي) بنظام الساعات المعتمدة، وبرنامج اللغة الإيطالية وآدابها (برنامج نوعي) بنظام الساعات المعتمدة.