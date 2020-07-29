جامعة المنصورة: قدمنا خدمات طبية للطلاب بـ 37.3 مليون جنيه

قال الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة قدمت دعما لطلابها خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 21 يونيو 2020 بمبلغ 37.3 مليون جنيه ودعم تكافل بـ 4.4 مليون جنيه، انطلاقا من حرصها على توفير مختلف الخدمات الطبية لطلابها.

قال البيومي، في تصريح، إن الجامعة وفرت خدمات طبية مميزة من خلال العيادات الطبية بكليات الجامعة وعيادات الفم والأسنان وعيادات مستشفى الطلبة والمستشفيات والمراكز الطبية، حيث بلغ إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الطلبة 33 ألفا و65 طالبا وطالبة، فيما بلغ إجمالي المترددين على العيادات الطبية بمختلف كليات الجامعة 14 ألف طالب وطالبة.

وأضاف أن إجمالي المترددين على عيادات الأسنان بالكليات بلغ 2315 طالبا وطالبة، وعدد العمليات الجراحية المتنوعة 608 جراحة، وبلغت إجمالي حالات القومسيون الطبي 2880 فحصا، وحالات مرضى الأمراض المزمنة 1114 حالة، لافتا إلى أن قيمة الإنفاق على الخدمات الصحية المقدمة لطلاب الجامعة بلغ 37.3 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الجامعة قدمت دعما لطلابها بمبلغ 4.4 مليون جنيه بمختلف سبل الرعاية لطلابها، تضمنت سداد المصروفات الدراسية ورسوم إقامة للطلاب غير القادرين بالمدن الجامعية، وشراء أجهزة تعويضية متمثلة في شراء كراسي كهرباء وموتوسيكل بموتور وسماعات أذن للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وصرف تعويضات لأسر الطلاب المتوفين وفاة طبيعية ونتيجة الحوادث.