"مصر الخير" تقدم 50 طن مواد غذائية عاجلة للبنان

أعلنت مؤسسة مصر الخير، تقديم مساعدات عاجلة للبنان، حيث قدمت خمسين طنا من المواد الغذائية لتوفير المواد الغذائية الأساسية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تشارك بها المؤسسة كجزء من حملات الإغاثة للدولة المصرية التي تنقلها طائرات الجسر الجوي المصري إلى بيروت، محملة بأطنان من كل المواد الإغاثية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن مشاركتها تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم مساعدات إلى الأشقاء في دولة لبنان، لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وذلك في إطار تقديم الدعم والتضامن مع شعب لبنان في أوقات المحن والأزمات.

وقال المهندس أحمد علي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، إن لجنة الإغاثة في مؤسسة مصر الخير رفعت درجة الاستعداد القصوى للتحرك السريع مع الدولة، لتقديم جزء من مساعدات طائرات الإغاثة المصرية من خلال توفير المواد الغذائية العاجلة، والذي يأتي تأكيدا لدور المؤسسة في المسؤولية المجتمعية الإنسانية داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أن المؤسسة ستستمر في تقديم يد العون تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا في دولة لبنان.