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محمود مسلم

غلق وتشميع مقهى يقدم الشيشة بالعمرانية

كتب:

سلامة عامر
02:40 م | السبت 08 أغسطس 2020
غلق وتشميع مقهي يقدم الشيشة بالعمرانية

غلق وتشميع مقهي يقدم الشيشة بالعمرانية

ضبطت أجهزة حي العمرانية برئاسة محمد نور الدين بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الحملة التي شنتها اليوم على مقهى يقدم الشيشة بشارع الهنيدي من شارع الهرم، وتم غلق وتشميع المقهى واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مالك المقهى.

وأشار نور الدين رئيس الحي، إلى تواصل حملات رفع الإشغالات التي تعوق سير المارة بالطريق العام وإشغال أرصفه المشاة، لافتا إلى أن الحملة رفعت الإشغالات بشوارع الملك فيصل والهرم وأحمد لطفي السيد، والثلاثيني القديم ومستشفى الصدر، وتم رفع كل الإشغالات وإيداعها مخازن الحي لاتخاذ كل الإجراءات القانونية.

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