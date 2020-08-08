غلق وتشميع مقهى يقدم الشيشة بالعمرانية

ضبطت أجهزة حي العمرانية برئاسة محمد نور الدين بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الحملة التي شنتها اليوم على مقهى يقدم الشيشة بشارع الهنيدي من شارع الهرم، وتم غلق وتشميع المقهى واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مالك المقهى.

وأشار نور الدين رئيس الحي، إلى تواصل حملات رفع الإشغالات التي تعوق سير المارة بالطريق العام وإشغال أرصفه المشاة، لافتا إلى أن الحملة رفعت الإشغالات بشوارع الملك فيصل والهرم وأحمد لطفي السيد، والثلاثيني القديم ومستشفى الصدر، وتم رفع كل الإشغالات وإيداعها مخازن الحي لاتخاذ كل الإجراءات القانونية.