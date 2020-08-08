أعضاء "النور" يمزقون لافتة مرشحة لرفضهم ترشح المرأة في قنا

تمكنت وحدة مباحث مركز قنا من ضبط عضوين بحزب النور بمحافظة قنا، على خلفية اتهامهما بتمزيق لافتة مرشحة بانتخابات الشيوخ في قنا، لتعليق لافتات مرشحهم ورفضهم ترشح المرأة في الانتخابات، وذلك قبل بدء الصمت الانتخابي بساعات.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بتمزيق شخصين لافتة مرشحة بقرية القناوية بمركز قنا.

كشفت تحريات اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، قيام محمود محمد مسؤول الحملة الانتخابية للمرشحة سناء الحساني، بتقديم بلاغ ضد كلا من "محمد .ع، م" 41 سنة، و"صديق .ف. ع" 28 عاما، حاصل على بكالوريوس علوم، وعضو في حملة مرشح حزب النور بتمزيق اللافتات الخاصة بالمرشحة لرفضهم خوض المرأة الانتخابات، وتعليق لافتات مرشحهم بقرية القناوية بمركز قنا.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3260/2020، إداري مركز قنا.

وقالت سناء حساني، مرشحة مجلس الشيوخ بقنا، لـ"الوطن"، إنها تنازلت عن المحضر بعدما اعتذر لها أعضاء حملة حزب النور، مشيرة إلى أنهم أقسموا لها أنهم لم يزيلوا اللافتات الخاصة بها، مؤكدة طباعتهم لافتات لها عوضا عن تلك التي جرى تمزيقها.