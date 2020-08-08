رئيس التحرير

محمود مسلم

"العليا للإغاثة" بلبنان تشكر السعودية على المساعدات الإنسانية العاجلة

كتب:

الوطن
02:56 م | السبت 08 أغسطس 2020
تفجيرات بيروت

تفجيرات بيروت

قدم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء الركن محمد خير، الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تضامنًا مع الشعب اللبناني في مواجهة آثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

ونوّه اللواء الركن خير في تصريح صحفي بعد وصول أولى طلائع الجسر السعودي للجمهورية اللبنانية حاملة مساعدات إنسانية عاجلة، بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقال:إنها ليست المرة الأولى التي تمدّ فيها المملكة يد الخير للبنان في أيام السّلم والحرب، حيث ساعدت لبنان في إعادة بنائه، وهي اليوم تقفُ مجددًا إلى جانبه في محنته".

اقرأ المزيد:

"سلمان للإغاثة" يسيّر الطائرة السعودية الثالثة لدعم منكوبي انفجار بيروت

السعودية والإمارات و4 دول عربية تؤكد التزامها باتفاق أوبك بلس

وصول طائرتي إغاثة من السعودية إلى لبنان

كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي الشفاء في السعودية إلى 248948 حالة

السعودية والعراق: ملتزمون باتفاق "أوبك بلس"

السعودية ترسل أكثر من 120 طن مساعدات إغاثية إلي لبنان