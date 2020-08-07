كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي الشفاء في السعودية إلى 248948 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 19.358.348 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 719.562 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 12.436.521 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الشفاء إلى 248948 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1567 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3093 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 33752 والحالات الحرجة 1892 حالات.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 81067

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 354 إصابة جديدة بالوباء منها 289 لعمانيين و65 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81067 و502 وفاة بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة وتماثل 72263 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، وفاة حالة جدية بكورونا المستجد لبحرينية تبلغ من العمر 84 عاماً، ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 158، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 291 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، وشفاء 311 حالة في 24 ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 109142 بالإضافة إلى تسجيل وفاتين جديدتين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الكويت إلى 70727

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 682 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 70727 حالة.

وتم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بكورونا المستجد لتصل حصيلة الوفيات بكورونا المستجد إلى 471 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، شفاء 720 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 62330 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الإصابة الـ682 السابقة تضمنت 461 حالة لمواطنين كويتيين و221 حالة لغير الكويتيين.

وأشار السند، إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 124 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا المستجد وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7926 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني.

وتابع المتحدث الكويتي قائلا، إن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4086 مسحة ليرتفع مجموع الفحوصات 526286 فحصا.