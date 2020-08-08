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محمود مسلم

تغريم 74 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الشرقية

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نظيمه البحرواي
03:24 م | السبت 08 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضبط 74 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية اليوم، تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وكان محافظ الشرقية، أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة باستمرار شن الحملات المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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