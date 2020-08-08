محافظ المنيا يتفقد عددا من لجان انتخابات "الشيوخ"

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بمدينة المنيا، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

شملت جولة المحافظ تفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات باستاد المنيا الجامعي، حيث رافقه الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة.

أكد المحافظ أن مراكز المحافظة التسعة أنهت الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث جرى رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، وتجهيز 557 مركزا انتخابيا، موزعة على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و468 ألفا و 575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.