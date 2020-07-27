نقيب الصحفيين: الإفراج عن الزميل عادل صبري ووصوله لمنزله

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل الزميل الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، اليوم، بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

وأكد رشوان، في بيان له اليوم، أنه استمرارا لاهتمام النقابة المتواصل بالزميل عادل صبري، فقد تابع بنفسه إجراءات الإفراج عنه، حتى وصوله لمنزله، بسيارة تابعة لوزارة الداخلية، وأنه تواصل معه هاتفيا منذ قليل، واطمئن عليه وهو بين أسرته.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة ستواصل تحركاتها واتصالاتها المكثفة، مع كل الجهات ذات الصلة، لمتابعة أحوال وقضايا كل الزملاء المحبوسين احتياطيا، سعيا للوصول لحلول قضائية لها، تتيح الإفراج عنهم بموجب القانون، مقدما شكره لكل الجهات القضائية والأمنية، التي تساعد في هذا عموما، ودورها خصوصا في الإفراج عن الزميل عادل صبري.