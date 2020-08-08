طلاب التعليم الفني بالبحيرة يؤدون امتحان نهاية العام دون شكاوى

أنهى طلاب وطالبات التعليم الفني بالبحيرة امتحاناتهم، اليوم، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام 54801 طالب للنوعيات الثلاثة.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.

وجرى متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورًا في مهدها، ولم تتلق غرف العمليات أي شكاوى اليوم.

وجرى تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها، وانتهت جميع الامتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة.