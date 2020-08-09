حظك اليوم الأحد 9-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج من حيث النوع إلى أبراج هوائية وترابية ومائية ونارية، وتقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالطاقة وبالموهبة التنظيمية والفلك ما زال يدعوك إلى التحفظ كي تحقق رغباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تحتاج للشعور بالطمأنينة وتقترب ممن يمنحك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان توفيق الدقن، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تتمتع بطاقة رائعة ونشاط أخاذ وتبرز شخصيتك، فقط تجنب الانزلاق في نشاطات أو أقوال غير مدروسة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بنشاطات ممتعة وقد تجمعك أوقات رائعة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجم العالمي جوني ديب، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، تذكر أن السرعة لن تفيد إذا أهملت التفاصيل في سعيك لهدفك وتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا في حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب ونجاحات وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك كل الحيوية والطاقة وترتفع معنوياتك وتبدو قادرا على العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية مادونا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تحقق مكسبا وتقدم آراءك اليوم بلباقة وموضوعية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تتحرر من ضغوط وتستطيع أن تصلح علاقاتك وتتحسن الأجواء من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد اليوم لتحافظ على تركيزك وهدوء أعصابك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن صريحا مع شريك حياتك ولا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتجنب الأجواء العدائية مع من حولك، ومع ذلك تستطيع اليوم أن توظف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على عمل توازن بين علاقاتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اقتران القمر مع المريخ يحررك من الضغوط وتخطو نحو الأمام بثقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا متفهما وودودا ويعدك بأوقات عاطفية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية نيكي ميناج، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وإذا لم تمض الأمور بسلاسة فعليك أن تحافظ على ابتسامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر والمريخ معاكسان وعليك اليوم أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل المهنية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تسير بهدوء وحكمة ويساعدك ما لديك من تصميم وإرادة قوية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على تحقيق توازن وعطاء جميل في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تشغلك أمور مهنية ومالية وعليك أن تبحث وتمحص جيدا، راجع جيدا خطواتك وحافظ اليوم على التوازن بين دخلك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتعبر عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.