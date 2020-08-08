حظك اليوم السبت 8-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بطبيعته النارية، فهو من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وتستطيع أن تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم، لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.