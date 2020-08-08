حظك اليوم السبت 8-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، ولديه الكثير من الأصدقاء، ويحب الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تمضي في طريقك نحو أهدافك بدون عوائق، وتشعر بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.