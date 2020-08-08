حظك اليوم السبت 8-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

شخصية المرأة من برج الحوت شخصية مميزة، فيمكن أن تكشف عن العديد من الجوانب الإيجابية، وهي دائمًا ناجحة في عملها، في لفت الأنظار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تعتني بحساباتك وراجع جيدا خطواتك واحذر المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك طاقة عاطفية وحماسا وقدرة كبيرة على التأثير في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.