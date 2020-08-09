حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الحمل كفاءات عالية وإمكانيات مذهلة، ما يساعد نفسه في الحصول على المكافآت والامتيازات.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالطاقة وبالموهبة التنظيمية والفلك ما زال يدعوك إلى التحفظ كي تحقق رغباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تحتاج للشعور بالطمأنينة وتقترب ممن يمنحك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.