حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الثور تفكيرً سليمًا ومنطقيًا، لذلك غالبًا ما يلجأ له المقرّبين منه لطلب نصيحته عندما يقعون في المشاكل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان توفيق الدقن، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مايو.