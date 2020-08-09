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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

ينزعج مولود برج الجوزاء من تكرار الأمور والمواقف نفسها كل يوم، ولا يفضل أن يعيش بعيدًا عن الناس.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تتمتع بطاقة رائعة ونشاط أخاذ وتبرز شخصيتك، فقط تجنب الانزلاق في نشاطات أو أقوال غير مدروسة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بنشاطات ممتعة وقد تجمعك أوقات رائعة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجم العالمي جوني ديب، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يونيو.

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