أشرف السرخوجلي لـ مصطفى قمر: شجاعتك جعلتنا نقدم أعمالا تعبر عن روحنا

أعرب الملحن أشرف السرخوجلي، عن سعادته لاقتراب طرح ألبوم مصطفى قمر الجديد "لمن يهمه الأمر" الجزء الثاني والذى يطرح بعد 14 عامًا من طرح الجزء الأول.

وقال "السرخوجلي"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعيد جدا برد الفعل من الأصدقاء والزملاء بتنويهات ألبوم لمن يهمه الأمر 2، الكلمات والألحان والتوزيع الخاصة بالألبوم، لرباعي اتقابل على أعتاب الجامعة وحياتهم فيها نقاط مشتركة كثير على مدار 3 عقود".

وتابع: "شجاعة مصطفى قمر إنه قرر يخلد علاقة الصداقة دي وخلى أعمال تعبر عن روحنا وإحساسنا البكر وبراءة وشفافية البدايات تطرح في الوقت الصعب ده".

واستكمل: "بفتكر دلوقت زمايلنا المئات في الجامعة والمعجبين في المعمورة اللي سمعوا الاستيل ده مننا لايف، الألبوم ده خاص جدا، لكن فيه كم صدق وحب وبراءة، أرجو إنكم تحسوها معانا".