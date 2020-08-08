رئيس كفر شكر يتابع استعدادات انتخابات "الشيوخ"

عقد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اجتماعا مع كافة رؤساء الوحدات المحلية لمناقشة ومراجعة الترتيبات والوقوف على مدى الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين في 25 لجنة انتخابية داخل المدارس، استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأكد رفعت في تصريحات، أنه جرى التأكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات أثناء العملية الانتخابية، حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة متخصصة للمرور على اللجان كفة لرصد أي ملاحظات.

وشدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة الانتهاء من سد الاحتياجات أجهزة الإنارة ومرافق المياه والكهرباء، وتجهيز الغرف المخصصة للاقتراع واستقبال الناخبين وتهيئة سبل الراحة للعاملين والمشرفين على اللجان الانتخابية.