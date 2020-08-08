حالة الطقس في أسبوع.. حرارة وأمطار واضطراب في الملاحة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على مصر خلال الأيام المقبلة.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

حالة الطقس في مصر الأحد 9 أغسطس

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يسود الأحد، طقس حار رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

حالة الطقس في مصر الاثنين 10 أغسطس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يسود الاثنين، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، مع اعتدال الرياح، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، على السواحل الشمالية الغربية، أما السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، فيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، أما على شمال الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وعلى جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس في مصر الثلاثاء 11 أغسطس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يسود الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلُا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، أما على شمال الصعيد فالطقس حار نهارا، معتدل ليلا والرياح نشطة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس في مصر الأربعاء 12 أغسطس

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنَّه من المتوقع أنَّ يسود الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، ورياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء فيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، ورياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في مصر الخميس 13 أغسطس

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية إنَّه من المتوقع أن يسود الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء فيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في مصر الجمعة 14 أغسطس

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يسود الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.