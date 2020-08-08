الطقس اليوم السبت 8-8-2020 في مصر والدول العربية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس اليوم السبت على القاهرة، وباقي أنحاء الجمهورية.

الطقس في مصر

يتوقع أن يسود طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارا والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، بينما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، فضلا عن انتشار الشبورة المائية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة.

وليلا يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد، أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للأتربة، فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

الطقس في الأردن

ووفقًا لإدارة الأرصاد في المملكة الأردنية الهاشمية، فأنه يسود اجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، و الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.