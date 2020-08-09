مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 9 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:43

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء 08:07

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 03:51

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء 07:56

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:44

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:44

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء 08:15

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 03:50

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:41

أذان العشاء 08:04

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 03:51

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:38

أذان العشاء 08:00