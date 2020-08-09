مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:19 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 9 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:43
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:42
أذان العشاء 08:07
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 03:51
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:25
أذان العشاء 07:56
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:44
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:44
أذان المغرب 06:49
أذان العشاء 08:15
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 03:50
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:41
أذان العشاء 08:04
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 03:51
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:38
أذان العشاء 08:00