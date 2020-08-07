مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 7 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:41

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:44

أذان العشاء 08:09

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 03:49

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء 07:58

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:42

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:18

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 03:49

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:43

أذان العشاء 08:06

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 03:50

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء 08:02