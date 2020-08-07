مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:11 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 7 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:41
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:44
أذان العشاء 08:09
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 03:49
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:37
أذان العشاء 07:58
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:42
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 06:51
أذان العشاء 08:18
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 03:49
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:43
أذان العشاء 08:06
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 03:50
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:40
أذان العشاء 08:02