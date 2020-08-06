مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 6 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:41

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:44

أذان العشاء 08:10

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 03:36

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:43

أذان العشاء 08:10

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:43

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:18

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 03:39

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء 08:13

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 03:49

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء 08:02