مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:00 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 6 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:41
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:44
أذان العشاء 08:10
مواقيت الصلاة في الشرقية
أذان الفجر 03:36
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:43
أذان العشاء 08:10
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:43
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 06:51
أذان العشاء 08:18
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 03:39
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:46
أذان العشاء 08:13
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 03:49
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:40
أذان العشاء 08:02