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محمود مسلم

الكاثوليكية تعلن الصلاة من أجل مصر ولبنان

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مصطفى رحومة:
11:40 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
أعضاء سينودس الكاثوليك

أعضاء سينودس الكاثوليك

أعلن سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في ختام اجتماعه بدار القديس اسطفانوس بالمعادي، أنّه يتحد مع كل الشعب اللبناني بكل طوائفه في الإحساس بالأسى لما أصاب بيروت من آلام وأضرار بالغة جراء انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وذكرت الكنيسة إنها تصلي من أجل أن يساعد الله كل الشعب اللبناني لتجاوز هذه الأزمة.

كما أعلنت الكنيسة في بيان لها، أنّ السينوسد يصلي من أجل مصر وقيادتها السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل معاونيه، لكي يعطيهم الله تعالى القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد، والحفاظ على أمنها واستقرارها، لتبقى مصر بلد الأمن والتنمية، وبلد الاعتدال الديني والفكري لتكون كما كانت دائما، منارة لكل الشعوب.

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