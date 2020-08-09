حظك اليوم الأحد 9-8-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتميز بإتقانه لعمله وإخلاصه لأحبته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تحقق مكسبا وتقدم آراءك اليوم بلباقة وموضوعية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تتحرر من ضغوط وتستطيع أن تصلح علاقاتك وتتحسن الأجواء من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.