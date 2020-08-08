رئيس "جامعة بدر": 10% نسبة الزيادة للمصروفات.. ومنح دراسة مجانية لأوائل "الثانوية"

قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن الجامعة تستعد لتطبيق التعليم الهجين، بدءاً من العام الدراسى الجديد 2020-2021، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أن الجامعة تتمتع ببنية تحتية معلوماتية تؤهلها للتوسع فى تطبيق النظام التعليم عن بعد بالكامل، وفقاً لأحدث النظم العالمية. وأضاف «كمال»، فى حواره، لـ«الوطن»، أن الجامعة توفر عدداً من المنح الدراسية شاملة التكاليف للـ300 الأوائل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المنح الدراسية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة.. وإلى نص الحوار:

ما الإجراءات التى اتخذتها الجامعة لامتحانات سنوات التخرج، ومتى ستظهر نتائجها؟

- الجامعة أنهت ماراثون امتحانات جميع فرق السنوات النهائية بنجاح، وجميع الامتحانات كانت بنظام «البابل شيت»، وبالنسبة لسنوات النقل، نجحنا فى إجراء 634 اختباراً أون لاين لطلاب سنوات النقل وحققت نجاحاً عظيماً ونسبة النجاح فيها تخطت الـ95%.

والمصروفات الدراسية؟

- تتراوح نسبة الزيادة بها عن العام الماضى من 5% لـ10% وفقاً لتخصصات الكليات وإمكانياتها، فأعلى الكليات قيمة فى المصروفات الدراسية الطب، 195 ألف جنيه، والأقل كلية التمريض، 35 ألفاً.

هل استعددتم لاختبارات القدرات؟

- فعلاً، انتهينا من الاستعداد لجميع الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية، وكلية العلوم السينمائية، وبداية من الأسبوع المقبل ستبدأ الكليات فى استقبال الطلاب، وستكون قائمة على القدرات الابتكارية للطلاب بما يتناسب مع الأقسام المختلفة بالكلية وطبيعتها العملية، التى تم تحديدها طبقاً لدراسات احتياج سوق العمل.

انتهينا من إنشاءات كليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى.. وستنتظم الدراسة بها بدءاً من العام الجديد

وما أبرز الاستعدادات للعام الدراسى الجديد؟

- الجامعة استوفت جميع الإنشاءات بالكليات الطبية وستنتظم الدراسة بها بدءاً من العام الدراسى الجديد، وهى الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى. وهناك 3 برامج جديدة سيتم إضافتهما فى كلية البيزنس، كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على فتح ثلاثة أقسام جديدة وهى «اللغة الروسية، اللغة التركية، اللغة الفرنسية» بكلية اللغات والترجمة، وسيبدأ العمل فيها للطلبة بدءاً من العام الدراسى الجديد.

د. مصطفى كمال: مستعدون لتطبيق "التعليم الهجين" ببنية معلوماتية حديثة

وماذا عن نظام التعليم الجديد «الهجين»؟

- الجامعة منذ إنشائها، وهى متكاملة فى جميع الخدمات، التى على رأسها البنية التحتية المعلوماتية، حيث إن الجامعة تغطيها شبكة «WI FI» وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعى.

وبشأن نظام التعليم، فالجامعة تعمل على برنامج «إدارة التعلم»، فى إطار نظام التعليم عن بعد، بالربط بينه وبين جميع المنصات الإلكترونية بالجامعة والمكتبات الإلكترونية. ونستعد للاعتماد على تطبيق النظام الجديد «الهجين»، وتقليل المقررات الورقية للمناهج الدراسية بالجامعة للكليات ذات القطاع النظرى، كما نعمل حالياً على التوسع فى نظم التسجيل ورفع كفاءة وجودة المحاضرات المذاعة عبر منصات التواصل الاجتماعى ومواقع الجامعة والكليات المختلفة، وإذاعة بعضها مباشرة، ولدينا البنية المعلوماتية القوية للتعامل مع نظام التعليم الهجين أو تطبيق التعليم عن بعد بالكامل، وسيكون أحد مكونات التعليم الرئيسى الفترة المقبلة بالجامعات.

والمنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة؟

- لمن يتقدم من الـ300 الأوائل من طلاب الثانوية العامة لأى كلية، سيتم إعطاؤه المنح كاملة شاملة جميع التكاليف، كما أن هناك 10% من إجمالى أعداد الكليات يتم إعطاؤها كمنح للطلاب، وفقاً للشروط المتعلقة بالحالة الاجتماعية والمجموع وغيره من المعايير التى تحقق الشفافية والنزاهة.

تنسيق العام الجديد

قمنا بتغيير نظام التقدم والقبول بالجامعة من ورقى إلى إلكترونى وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات، والطالب يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكترونى للتقدم للكلية التى تتماشى مع نظام تعليمه، سواء كان «علمى أو أدبى»، على أن يقوم بعدها بطباعة الإيصال والتوجه للجامعة لسداد قيمة سحب ملف الاختبارات، وبعدها ينتظر التنسيق الداخلى للجامعة.