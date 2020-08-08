لجنة بالدقهلية لمراجعة الأماكن الخطرة للوقاية من الحريق والانفجار

قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إنه قرر إعداد تقرير شامل عن الأماكن التى قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، وتحديد الأماكن الأكثر خطورة ونقاط الضعف المتطلب التغلب عليها.

جاء ذلك عقب ترأس الشيخ ، اجتماع لجنة المرور على المنشآت، المصانع، والمخازن، والمتاجر بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة وكذا الأماكن التى قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار.

وأضاف أنه تقرر عمل برنامج لأولويات المرور على المواقع التى تم تحديدها، وإعداد تقارير دورية وعرضها أولا بأول على المحافظ لاتخاذ الإجراءات المناسبة فورا.

وأوضح نائب المحافظ أنه تم خلال الاجتماع استعراض القرار رقم 433 لسنة 2020 والذي أصدره المحافظ اليوم والذي تضمن تشكيل لجنة برئاستي وعضوية مسؤولي الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنمية الصناعية والشئون الصحية والتفتيش والمتابعة، والشئون القانونية والبيئة بالمحافظة إضافة إلى الطب الوقائى وأعضاء من شركة غاز مصر.

وأشار نائب المحافظ إلى أن القرار يستهدف وضع برنامج للمرور على المواقع، وذلك للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق والانفجار، واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والأمن الصناعي، هذا بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة العاملين بهذه المنشآت والمصانع والمخازن والمتاجر وأيضا المترددين عليها.

وأوضح أن هذه القرارات في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين فى كافة المواقع والتصدي للأخطار قبل وقوعها حرصا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة بالمحافظات.