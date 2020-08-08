لجنة من "الإسكان" تعاين عقارا معرضا للانهيار في بنها

بدأت لجنة من مديرية الإسكان في القليوبية، بقيادة المهندس عبدالله العمري، والشؤون الهندسية، فحص حالة عقار مكون من 11 طابقًا في مدينة بنها، والذي اشتكى سكانه من وجود تصدعات وتشققات بالأدوار المختلف، حيث حرصت اللجنة على معاينة جميع الأدوار والوحدات السكنية الماهولة بالسكان أو غير مأهولة، والانتهاء لعمل تقرير بما جرى فحصه، وإصدار التوصيات اللازمة بشأن العقار.

كانت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بقيادة المهندس علي عبدالستار رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، أجلت سكان عقار مكون من 11 طابقًا، بمنطقة نقابة المهندسين في بنها، بعد شكاوى السكان بوجود تصدعات في العقار، وعلى الفور قطعت الكهرباء عن العقار، وأخلته من السكان، إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على أرواح السكان.

وأكد المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها في القليوبية، أنه فور ورود شكوى من القاطنين بالعقار بوجود تصدعات وتشققات في جدران المنزل، وجرى التحرك بلجنة الأزمات، وإخلاء العقار من السكان، وإخلاء عقارين مجاورين له، إلى جانب قطع المرافق عن العقار نفسه والكهرباء، حفاظًا على صحة السكان.

وأضاف عبدالستار، أنه جرى تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الإسكان في القليوبية بقيادة المهندس عبدالله العمري مدير المديرية؛ لمعاينة العقار الآن، وبناءً على التقرير الفني للجنة سيجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وفقًا للتوصيات التي سيتضمنها التقرير، والتحرك الفوري حتى لا تقع الكارثة.