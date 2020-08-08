يحيى بعد حصوله على 96.7% في الثانوية: "اجتهدت واتحديت إعاقتي عشان أقابل الرئيس"

"أنا تفوقت واجتهدت رغم ظروفي المرضية والإعاقة، حتى ألتقي الرئيس السيسي"، هكذا عبر يحيي عمر محمود، طالب من محافظة قنا، حصل على 96.7 درجة في المرحلة النهائية في الثانوية العامة 2020.

يحيي يعاني من إعاقة ذهنية وحركية إثر ضمور في عضلات أطرافه، إضافة إلى إصابته بربو على الصدر، ولكنه تحدى نفسه وتفوق وحصل على مجموع كبير في الشعبة الأدبية من المرحلة الثانوية، يؤهله إلى الدخول كلية من كليات القمة.

يقول أحمد عمر مجمود، مدرس رياضيات في معهد أزهري، شقيق يحيي، أن يحيي حلمه أن يقابل الرئيس السيسي ويسلم عليه، وكان هذا دافعا كبيرا لتفوقه في الدراسة، بالرغم أننا كنا نساعده على الذهاب إلى المدرسة انا ووالدتي كل منا 3 أيام في الأسبوع، إلا أنه كان لديه الإرادة للتفوق.

وأضاف أن "يحيى"، ضمن طلاب الدمج نظرا لإعاقته، "كان يذاكر بشكل مستمر وكنا نساعده أنا وشقيقي الآخر بشكل يومي"، موضحا أنه لم يأخذ دروسا خاصة خارجية، وكان يحضر حصص المدرسة المخصصة له من معلمي مدرسة المحروسة الثانوية بمحافظة قنا.

وتابع "يحيى دخل المدرسة متأخرا سنة بسب رفض المدارس بالقرية قبوله، وتم قبوله بواسطة أهل الخير، وتعهد بإخلاء مسؤولية المدرسة عن سلامته.

يحيى قال لـ"الوطن" إنه غير راض عن مجموعه هذا "لأني لم أحرز المركز الأول، حتى أتمكن من السلام على الرئيس السيسي، هذا حلمي يعلمه كل العاملين في مدرستي وأسرتي في قرية الدير الغربي – نجع عمر".

وأشار إلى أنه سيدخل كلية تناسب إعاقته "لكني لم أستقر إلى هذه اللحظة ما هي"، مطالبا المسؤولين في الحكومة أن يوفروا له منحة تعليمية مجانية. ووجه الشكر لكل من ساعده من أفراد أسرته ومعلميه في المدرسة ولكل من ساهم في تفوقه.