زحام على مقر تظلمات الثانوية العامة بأسيوط

بدأت اليوم السبت، مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020، وذلك بمقر مدرسة التجارة الثانوية بنات.

وشهد المقر زحامًا شديدًا من قبل الطلاب وأولياء أمورهم فى أول يوم من فتح باب التظلمات دون إرتداء الكمامات أو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التى أقرتها الدولة.

وأشتكى الطلاب وأولياء الأمور من تأخر فتح باب التظلمات إلى اليوم السبت بسبب تأخر وصول مندوبى كنترول قنا للمقر، حيث كان مقررًا أن يفتح الباب الخميس الماضي.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020.

وقررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تستمر حتى الخميس 20 أغسطس 2020، وذلك بعد سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم منها، حيث يتاح للطلاب سداد المبلغ المقرر فى مكتب البريد أو خدمة فورى.