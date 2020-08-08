إجراءات التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج عن طريق البريد

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الدليل الإرشادي لتصويت المصريين المقيمين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد، إذ من المقرر أن تبدأ غدًا وتستمر لمدة يومين.

ويتضمن الدليل الخطوات التي تمكنكم من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بنجاح، والتي تتلخص في تسجيل الرغبة في التصويت مع بيان البعثة الدبلوماسية التابع لها الناخب، ثم إعداد الأوراق اللازمة من طباعة إقرار التصويت وبطاقاتي الاقتراع وإرفاقهم على النحو المبين مع وثائق إثبات الشخصية والإقامة، ثم الإرسال بالبريد الحكومي المستعجل.

وبعد مرحلة تسجيل بيانات الناخب والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمي للهيئة، وبعد قبول الطلب، سوف تظهر لك شاشة برقم التسجيل الخاص بك، احتفظ به دون إطلاع أي شخص عليه حتى نهاية العملية الانتخابية، حيث يعتبر هذا الرقم سري للغاية، على أن تستخدمه بشخصك أثناء إجراءات التصويت في الجولتين.

في حالة إدخالك لعنوان بريد إلكتروني مع بياناتك الشخصية، سوف يتم إرسال رقم التسجيل على هذا العنوان، وفي حالة عدم العثور على الرسالة رجاء البحث في صندوق البريد غير الهام (mail junk/ spam)، احتفظ أيضًا برقم التسجيل حتى نهاية موعد التصويت بالخارج الذي حددته الهيئة الوطنية لالنتخابات، وهو يومي 9 و10 أغسطس 2020 للجولة الأولى ويومي 6 و7 سبتمبر 2020 لجولة الإعادة.

طباعة الأوراق والتصويت

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد التصويت بالخارج ليكون في يومي 9 و10 أغسطس 2020 للجولة الأولى ويومي 6 و7 سبتمبر 2020 لجولة الإعادة، وسوف يتاح لك في هذه الفترات تحميل القرار وبطاقات الاقتراع الخاصين بك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وذلك باستخدام رقم التسجيل الخاص بك الذي حصلت عليه بعد إتمام عملية التسجيل.

- الإقرار المتاح لك خاص بك فقط ويختلف من ناخب لآخر، ومدوّن به كافة بياناتك، ويجب طباعته ثم كتابة الاسم الرباعي والتوقيع عليه بخط اليد بالمكان المحدد لذلك.

- سوف يتيح لك الموقع تحميل بطاقاتي اقتراع دائرتي الفردي والقوائم التي تتبعهما، وذلك وفقًا لمحل إقامتك في المدون على بطاقة الرقم القومي الخاصة بك داخل جمهورية مصر العربية، قم بتحميل البطاقات وطباعتها.

- يجب اختيار قائمة واحدة فقط ببطاقة اقتراع القوائم وإلا يعتبر الصوت باطل، وفي حالة ترشح قائمة واحدة فقط قم باختيار (انتخب) أو (لا انتخب).

- بطاقة الاقتراع للنظام الفردي مدون أعلاها عدد المرشحين المطلوب اختياره، اختر هذا العدد بالضبط دون زيادة أونقصان وإلا بطل الصوت.

- رجاء العلم أنّ أي علامة أخرى على بطاقة الاقتراع أو أي علامة تدل على شخصك أو تعليق الصوت على شرط أمور من شأنها أن تبطل صوتك.

التحضير لإرسال صوتك

- ضع بطاقتي الاقتراع بعد إبداء رأيك في مظروف خاص يكفي لاحتوائهن، واغلق المظروف دون أن تضع أي علامة عليه.

- استخدم ظرف أكبر من سالف الإشارة و ضع فيه الآتي:

1. مظروف بطاقتي التصويت.

2. إقرار التصويت الذي قمت بإثبات اسمك الرباعي وتوقيعك عليه.

3. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي ساري الصلاحية.

4. صورة من الوثيقة الرسمية الصادرة من دولة محل إقامتك تفيد إقامتك بالدولة.

- اغلق الظرف الكبير الذي يحوي ما تقدم، ثم دوّن عليه من الخارج اسم وعنوان البعثة الدبلوماسية التي قمت بالتسجيل للتصويت فيها، يمكنك مراجعة العنوان من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط على (المصريون بالخارج) من القائمة الرئيسية واختيار (لجان الخارج).

إرسال الصوت بالبريد الحكومي المستعجل

- توجه بنفسك لأقرب مكتب بريد حكومي إليك.

رجاء العلم أنّه يتعين عليك إرسال خطاب التصويت بنفسك حيث تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن على كل مصري أو مصرية بلغ 18 عامًا ميلادية أن يباشر حقوقه السياسية بنفسه.

- سجل بياناتك على الظرف من الخارج، بعد اطلاع المختص بمكتب البريد على وثيقة إثبات شخصيتك.

- ارسل خطاب التصويت بالبريد المستعجل إلى عنوان القنصلية أو السفارة التي سجلت للتصويت بها، ويمكنك مراجعة العنوان من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط على (المصريين بالخارج) من القائمة الرئيسية واختيار (لجان الخارج).

- تأكد من أنّ البيانات المسجلة على مظروف الإرسال من الخارج مطابقة لبيانات تحقيق الشخصية الخاص بك، ولن يقبل الصوت إذا كان اسم الراسل مختلف عن اسم الناخب.

ويجب إرسال ظرف التصويت خلال المدة المتاحة للانتخاب، وهي يومي 9 و10 أغسطس للجولة الأولى ويومي 6 و7 سبتمبر لجولة الإعادة وفق التوقيت المحلي لدولة الإقامة.