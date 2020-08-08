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محمود مسلم

الجندي: ترك الظالم والعاصي دون عقوبة في الدنيا غضب من الله

كتب:

محمود البدوي
06:45 م | السبت 08 أغسطس 2020
الشيخ خالد الجندي .. عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الشيخ خالد الجندي .. عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ترك الله للظالم والعاصي دون عقوبة في الدنيا، يعتبر علامة غضب من الله على العبد، لافتا إلى أن العقاب طهارة وغسل من الذنوب.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "لما ربنا يترك المجرم أو مانع الزكاة في ماله دون عقاب في الدنيا يعتبر أخطر غضب من الله".

واستشهد بقول الله تعالى: "ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا، وَبَنِينَ شُهُودًا، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا،  ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، سَأُرْهِقُهُ صَعُودً".

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