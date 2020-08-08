الجندي: ترك الظالم والعاصي دون عقوبة في الدنيا غضب من الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ترك الله للظالم والعاصي دون عقوبة في الدنيا، يعتبر علامة غضب من الله على العبد، لافتا إلى أن العقاب طهارة وغسل من الذنوب.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "لما ربنا يترك المجرم أو مانع الزكاة في ماله دون عقاب في الدنيا يعتبر أخطر غضب من الله".

واستشهد بقول الله تعالى: "ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا، وَبَنِينَ شُهُودًا، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، سَأُرْهِقُهُ صَعُودً".