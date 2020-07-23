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خالد الجندي: التراب على بيادة جنونا أعلى من التراب على وجه أي ساجد

كتب:

شريف سليمان
07:39 م | الخميس 23 يوليو 2020
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أهمية تجديد الخطاب الديني، موضحًا أن من أهم مقاصده الحديث عن دور الجندي المصري الذي يدافع عن بلده.

وأضاف الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "من تجديد الخطاب الديني إنك تفهم ابنك إن التراب على وجهه وهو ساجد بين يدي الله لا يساوي ذرة تراب على بيادة جندي في بئر العبد، رحم الله شهدائنا، أسودنا تصدوا للمجرمين الخونة والخوارج تجار الأديان، والتراب على بيادتهم أعلى من التراب الذي على وجه أي ساجد لله في هذا الوقت".

وقال الشيخ رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي، إنه لولا الجهاد لما أقيم الدين، ليرد عليه الشيخ خالد الجندي قائلًا: "لولا تراب البيادة لما كان هناك تراب السجود".

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