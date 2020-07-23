"هل قول صدق الله العظيم والله أكبر كبيرا بدعة؟".. خالد الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه إذا تسامح المسلمون مع عدم ضبط الألفاظ على غير ما ورد من الله ورسوله سيضيع الدين، مشيرًا إلى أنه كلما نزلت بدعة في قوم أميتت سنة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "بالنسبة لقول الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا، فإننا نقول إن الأصل في التكبير هو التعبير وليس القصد منه الاقتصار على صيغة دون أخرى، فالقصد من التكبير والتهليل هو الإعلان والتعبير عنه وحدانية الله".

وتابع: "هناك من يشاغب بقول إن قول صدق الله العظيم بدعة، وهذا غير صحيح، ولو أن المسألة لها أصل من الشرع فهي مباحة ولكن إذا نص الشارع على لفظ دون سواه فلا يجوز النطق بغيره".

وشدد، على أن البدعة هي طريقة مبتكرة في الدين، يعني أنه لا يجوز القول إن الصنبور والموبايل بدعة، لكنها تختص بالوسائل: "فمثلًا الله قال وسبح بحمد ربك، فيجوز أن نستخدم السبحة لأن الوسائل والأدوات ليس لها أحكام، فحكم القلم يحسب وفقًا لما نكتبه، والبدعة هي طريقة مبتكرة في الدين، يقصد منها مضاهاة الأحكام الشرعية، حتى لو كان من فعلها حسن النية، فلا يجوز لنا عبادة بما نشتهي لكن بما يريد هو عز وجل".