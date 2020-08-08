"مكافحة كورونا" عن انخفاض عدد الإصابات: بسبب العلاج المبكر وارتفاع وعي المواطنين

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعداد الإصابات بالفيروس أو الوفيات انخفض، كما انخفضت أيضًا أعداد طلبات المسحات، وطلبات أسرة المستشفيات، لافتة إلى أن هناك انخفاض واضح وملحوظ، في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وأضافت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك عدة أسباب لانخفاض تلك الأعداد، ترجع للمنظومة الصحية الموضوعة، سواء المنظومة الصحية والتجهيزات وقرارات الحظر، والفتح وبروتوكول العلاج، ووعي المواطنين، الذي ارتفع وعلاج الإصابات مبكرًا.

وأشارت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أنها تخشى من حدوث انتكاسة في الأعداد، والجميع حريص على استمرار هذا الانخفاض، الذي يرتبط بوعي المواطنين.