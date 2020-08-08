"مكافحة كورونا": تقديم شهادة PCR للقادمين من الخارج إجراء احترازي

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن قرار حظر دخول القادمين لمصر، إلا بعد تقديم شهادة تحليل PCR هام للغاية.

وأضافت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن السبب في طلب هذا الشهادة، يرجع لأن هناك دول عاودت حالات الإصابة بها بالارتفاع، فكان من الضروري تقديم تلك الشهادة، في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على "صفر" إصابات.

وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء في الوقت الحالي بهذه المسحة، نظرا لأن ارتفاع الإصابات في الدول الأخرى، مازال على مستوى المدن، وليس على مستوى الدولة بأكملها، كما أن الشهادة إجراء احترازي لمصر، خوفا من ارتداد الإصابات.