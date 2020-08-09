انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية والنتيجة خلال أيام

انتهى كنترول الثانوية الأزهرية من تصحيح جميع أوراق امتحانات الطلاب، وسيبدأ فى أعمال ومهام الرصد التى تستمر 4 أيام، وستكون النتيجة جاهزة لإعلانها رسمياً خلال الفترة من ١٢ - ١٥ أغسطس.

وقال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لـ«الوطن»، إن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية تم تحديده مبدئياً 12 أغسطس، وسيشهد نجاحاً كبيراً يُضاف إلى رصيد الأزهر، لأن نسبة النجاح جيدة هذا العام، مشيراً إلى أن أوراق إجابات طلاب الثانوية الأزهرية تخضع لمراجعة دقيقة لأكثر من مرة من قبل المراجعين ورؤساء اللجان، حتى يحصل كل طالب على حقه، وسيكون لكل طالب الحق فى الحصول على 10% من درجات كل مادة إذا احتاجها للنجاح فيها. وأوضح أنه سيتم إرسال نتيجة الدور الأول للجامعة فى أقرب وقت، لبدء التنسيق، وستُعقد امتحانات الدور الثانى، اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، وتستمر 10 أيام، وسيؤدى طلاب القسمين الأدبى والعلمى الامتحانات فى اليوم نفسه.

من ناحية أخرى، شهدت جامعة الأزهر أمس انطلاق فعاليات الأسبوع الأول لريادة الأعمال، الذى ينظمه نادى ريادة الأعمال بالجامعة، وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على النادى، إنها المرة الأولى التى يطلق فيها مثل هذا البرنامج على مستوى الجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتم ترشيح ٥٠ طالباً وطالبة من كل كليات الجامعة ومعاهدها «٨٧ كلية، و١١ معهداً»، للمشاركة فى هذا الأسبوع التدريبى، ضمن رسالة نادى ريادة الأعمال بجامعة الأزهر فى تحقيق مفهوم الجامعة الريادية، ونشر ثقافة العمل الحر بين طلابها وخريجيها، للإسهام فى تعزيز الاقتصاد المعرفى.