ريان تتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدن طوخ وبنهــا

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من مقار لجان الانتخابات لمجلس الشيوخ 2020، بمدن طوخ وبنها.

بدأت نائب المحافظ الجولة، بتفقد مدارس مدينة طوخ، وتشتمل على عدد 6 لجان، منهم لجنة عمومية، بينما إجمالي عدد اللجان الفرعية 103 لجنة، وذلك للتأكد من استعدادها للعملية الانتخابية، فضلا عن التأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالمدارس.

وتفقدت "ريان"، مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد محمد عبدالحميد حسن الرسمية للغات، ومدرسة محمد فهمي الطوخي، وذلك بحضور هالة حسام الدين مدير عام إدارة طوخ التعليمية، وجرى التأكد من جاهزية اللجان للعملية الانتخابية.

كما امتدت الجولة لمدينة بنها لتفقد اللجان الموجودة بها، وذلك بحضور علي إمام نائب رئيس المدينة، حيث إن إجمالى عد اللجان 107 لجان منهم 28 لجنة ببنهـا، َوجرى تفقد مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات، ومدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية، ومدرسة الإعدادية بنين.

وشملت الجولة أيضا تفقد مقر اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 باستاد بنها الرياضي، للتأكد من جاهزيته لاستقبال القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، وجرى الانتهاء من توصيل مولد الكهرباء لمقر اللجنة العليا، وجرى التأكد من التشغيل التجريبي.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، المهندسة أمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، والمهندس أحمد عبدالبارى مدير عام كهرباء بنها، وعلي إمام نائب رئيس المدينة، ومحمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعميد حازم مأمور قسم ثان بنها، ووليد الفرماوي، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وحسام حسن جدوع مدير سيتي كلوب بنها.